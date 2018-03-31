إذا وجهت روسيا صاروخاً بعيد المدى مشابه لـ "الشيطان 2" الذي اختبرته حديثاً، أو استهدفت كوريا الشمالية فجأة مقر الترسانة النووية الأمريكية، سيكون أمام كبار القادة دقائق فقط للوصول إلى بر الأمان. وطائرة "يوم القيامة" هي خطة الهروب إذا تم استهداف مركز القيادة النووية في أمريكا.
حصريا.. جولة داخل طائرة "يوم القيامة" القادرة على شن حرب نووية
حصريا.. جولة داخل طائرة "يوم القيامة"
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
2:07
مع كون الترسانات النووية لكوريا الشمالية وروسيا مصدر قلق، فإن الطائرة مركز الجهود لتفادي الحرب.
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