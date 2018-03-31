حصريا.. جولة داخل طائرة "يوم القيامة" القادرة على شن حرب نووية

إذا وجهت روسيا صاروخاً بعيد المدى مشابه لـ "الشيطان 2" الذي اختبرته حديثاً، أو استهدفت كوريا الشمالية فجأة مقر الترسانة النووية الأمريكية، سيكون أمام كبار القادة دقائق فقط للوصول إلى بر الأمان. وطائرة "يوم القيامة" هي خطة الهروب إذا تم استهداف مركز القيادة النووية في أمريكا.