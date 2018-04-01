شاهد.. انهيار مبنى بالهند يودي بحياة 10 على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء موقع لانهيار مبنى بمقاطعة ماديا براديش الهندية.
انهيار المبنى أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة السبت، ورغم أن أسباب انهيار مبنى الفندق ذي الطوابق الثلاثة، لا تزال غير واضحة، إلا أن التحقيقات الأولية ذكرت باحتمالية انهياره بعد اصطدام مركبة ثقيلة بقوة في الطابق الأرضي للفندق، وفقاً لما ذكرته السلطات الأمنية لـ CNN.
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