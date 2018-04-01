(CNN)-- أصيب شاب بنزيف في الدماغ وصعوبة في الكلام وفقد حاسة السمع في أذنه اليمنى، وذلك بعد أن لكمه شخص آخر على وجهه خارج حانة في مدينة سان ماركوس الأمريكية.
شاهد.. شاب يصاب بنزيف في الدماغ ويفقد سمعه بسبب لكمة خارج حانة
شاب يصاب بنزيف في الدماغ بسبب لكمة خارج حانة
العالم
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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