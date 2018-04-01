شاهد.. شاب يصاب بنزيف في الدماغ ويفقد سمعه بسبب لكمة خارج حانة

(CNN)-- أصيب شاب بنزيف في الدماغ وصعوبة في الكلام وفقد حاسة السمع في أذنه اليمنى، وذلك بعد أن لكمه شخص آخر على وجهه خارج حانة في مدينة سان ماركوس الأمريكية.