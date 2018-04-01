شاهد.. شاب يصاب بنزيف في الدماغ ويفقد سمعه بسبب لكمة خارج حانة

شاب يصاب بنزيف في الدماغ بسبب لكمة خارج حانة

العالم
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
أمريكاحوادث
0:49

بقي بيتون في وحدة العناية المركزة لمدة 9 أيام بعد تعرضه للضرب.

(CNN)-- أصيب شاب بنزيف في الدماغ وصعوبة في الكلام وفقد حاسة السمع في أذنه اليمنى، وذلك بعد أن لكمه شخص آخر على وجهه خارج حانة في مدينة سان ماركوس الأمريكية.

أمريكاحوادث