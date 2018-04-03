(CNN)—تواجه فرنسا موجة من الإضرابات دعت إليها النقابات العمالية في قطاع السكك الحديدية، بوتيرة يومين من كل أسبوع حتى نهاية يونيو/حزيران القادم، مما ينذر بحالة من الفوضى في وسائل النقل محلياً ودولياً.
اضراب في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون
اضراب في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون
العالم
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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خطة الاضرابات تقضي بالاضراب يومين في كل أسبوع حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.
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