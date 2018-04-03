اضراب في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون

(CNN)—تواجه فرنسا موجة من الإضرابات دعت إليها النقابات العمالية في قطاع السكك الحديدية، بوتيرة يومين من كل أسبوع حتى نهاية يونيو/حزيران القادم، مما ينذر بحالة من الفوضى في وسائل النقل محلياً ودولياً.