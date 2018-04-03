شاحنة تعلق على سكة حديد.. شاهد ماذا حدث لها فجأة!

شاحنة تعلق على سكة حديد.. شاهد ماذا حدث لها!

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 03 ابريل/نيسان 2018; 06:58 (GMT +0400).
أمريكاقطاراتحوادثحوادث سير
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أكد قسم مكافحة الحرائق في مقاطعة كوب وقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء الاصطدام.

(CNN)-- في لحظة حاسمة وعند اقتراب مرور أحد القطارات، علقت شاحنة بشكل مفاجىء على مسار لسكك الحديد في مدينة أكوورث بولاية جورجيا الأمريكية، حيث تسبب ذلك في اصطدام القطار بالشاحنة بشكل قوي.

 

أمريكاقطاراتحوادثحوادث سير