شاحنة تعلق على سكة حديد.. شاهد ماذا حدث لها فجأة!

(CNN)-- في لحظة حاسمة وعند اقتراب مرور أحد القطارات، علقت شاحنة بشكل مفاجىء على مسار لسكك الحديد في مدينة أكوورث بولاية جورجيا الأمريكية، حيث تسبب ذلك في اصطدام القطار بالشاحنة بشكل قوي.