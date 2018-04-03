شاهد.. خفر السواحل الماليزي يعترض قارباً للروهينغا

(CNN)-- قال خفر السواحل الماليزي في بيان، الثلاثاء، إنه اعترض قاربًا يضم 56 لاجئًا من الروهينغا من ميانمار قبالة سواحل جزيرة نيور سيتالي. وفقاً للبيان ، فقد عُثر على السفينة حوالي الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، على بعد 100 متر من الشاطئ.