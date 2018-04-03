(CNN)-- قال خفر السواحل الماليزي في بيان، الثلاثاء، إنه اعترض قاربًا يضم 56 لاجئًا من الروهينغا من ميانمار قبالة سواحل جزيرة نيور سيتالي. وفقاً للبيان ، فقد عُثر على السفينة حوالي الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، على بعد 100 متر من الشاطئ.
شاهد.. خفر السواحل الماليزي يعترض قارباً للروهينغا
خفر السواحل الماليزي يعترض قارباً للروهينغا
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 03 ابريل/نيسان 2018; 02:29 (GMT +0400).
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من بين الـ56 لاجئًا، كان هناك 20 قاصرًا و 12 فتاة و 8 أولاد، إضافة إلى 19 رجلاً و 17 امرأة.
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