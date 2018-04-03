هذا الفيديو أثار جدلاً واسعاً باستراليا!

هذا الفيديو أثار جدلاً واسعاً باستراليا!

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
استرالياحوادثجرائم
1:06

ويظهر الفيديو أحد عناصر الشرطة وهو يستخدم ألفاظاً نابية بحق الرجل.

كشف فيديو التقطته كاميرات المراقبة عدد من عناصر شرطة ولاية فكتوريا الاسترالية وهم يعتدون بالضرب المبرح على رجل يعتقد أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقومون برشه برذاذ الفلفل بينما كان مطروحاً ومثبتاً أرضاً.

 

استرالياحوادثجرائم