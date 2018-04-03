هذا الفيديو أثار جدلاً واسعاً باستراليا!

كشف فيديو التقطته كاميرات المراقبة عدد من عناصر شرطة ولاية فكتوريا الاسترالية وهم يعتدون بالضرب المبرح على رجل يعتقد أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقومون برشه برذاذ الفلفل بينما كان مطروحاً ومثبتاً أرضاً.