شاهد.. مقتل 4 في تحطم مروحية للمارينز بتدريب في أمريكا

(CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، عن تحطم مروحية تابعة لقوات المارينز الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم.