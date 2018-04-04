شاهد.. مقتل 4 في تحطم مروحية للمارينز بتدريب في أمريكا

مقتل 4 في تحطم مروحية للمارينز بتدريب بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
أمريكاحوادث
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تستخدم مروحيات "CH-53" لنقل المستلزمات الثقيلة، ويمكنها حمل 16 طناً، وفقاً لما ذكره موقع المارينز.

(CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، عن تحطم مروحية تابعة لقوات المارينز الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

أمريكاحوادث