شاهد.. كاميرا تلتقط اعتقالاً عنيفاً في تكساس
شاهد.. كاميرا تلتقط اعتقالاً عنيفاً في تكساس
العالم
آخر تحديث منذ3 دقائق.
1:08
فيديو يظهر شرطة تكساس الأمريكية تعتقل وتضرب رجلاً يُزعم أنه قاوم الاعتقال.
فيديو يظهر شرطة تكساس الأمريكية تعتقل وتضرب رجلاً يُزعم أنه قاوم الاعتقال.
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