شاهد.. كاميرا تلتقط اعتقالاً عنيفاً في تكساس

شاهد.. كاميرا تلتقط اعتقالاً عنيفاً في تكساس

العالم
آخر تحديث منذ3 دقائق.
تكساسأمريكاالشرطة الأمريكيةعنف
1:08

فيديو يظهر شرطة تكساس الأمريكية تعتقل وتضرب رجلاً يُزعم أنه قاوم الاعتقال.

تكساسأمريكاالشرطة الأمريكيةعنف