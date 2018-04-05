كلينتون: أمريكا في موقع سيء وترامب يردد كالببغاء ما يقوله بوتين

كلينتون: ترامب يردد كالببغاء ما يقوله بوتين

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
هيلاري كلينتوندونالد ترامبروسيافلاديمير بوتين
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وقالت كلينتون أيضاً إن بوتين ”كاره للنساء من الطراز العالمي” ولن يتوقف عن الدفع بقوة

(CNN)-- انتقدت هيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعلاقته مع روسيا خلال حلقة نقاش، تجمع فيها المئات من الفتيات في “The Wing”، وهو نادٍ للإناث فقط.

هيلاري كلينتوندونالد ترامبروسيافلاديمير بوتين