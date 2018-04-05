(CNN)-- انتقدت هيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعلاقته مع روسيا خلال حلقة نقاش، تجمع فيها المئات من الفتيات في “The Wing”، وهو نادٍ للإناث فقط.
كلينتون: أمريكا في موقع سيء وترامب يردد كالببغاء ما يقوله بوتين
كلينتون: ترامب يردد كالببغاء ما يقوله بوتين
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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وقالت كلينتون أيضاً إن بوتين ”كاره للنساء من الطراز العالمي” ولن يتوقف عن الدفع بقوة
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