كلينتون: أمريكا في موقع سيء وترامب يردد كالببغاء ما يقوله بوتين

(CNN)-- انتقدت هيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعلاقته مع روسيا خلال حلقة نقاش، تجمع فيها المئات من الفتيات في “The Wing”، وهو نادٍ للإناث فقط.