(CNN)-- ثار بركان في اليابان وقذف حمماً وأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع آلاف الأمتار.
شاهد.. لحظة ثوران بركان في اليابان
شاهد.. لحظة ثوران بركان في اليابان
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
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البركان ثار في جبل شينموي بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي.
(CNN)-- ثار بركان في اليابان وقذف حمماً وأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع آلاف الأمتار.
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