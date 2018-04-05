في الذكرى الـ50 لمقتله.. إليكم 5 أمور لم تعرفوها عن مارتن لوثر كينغ

إليكم 5 أمور لم تعرفوها عن مارتن لوثر كينغ

العالم
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 07:29 (GMT +0400).
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هو أصغر رجل يفوز بجائزة نوبل للسلام وأول أمريكي من أصول أفريقية يحصل على تسمية “رجل العام” من مجلة "تايم".. هذا هو مارتن لوثر كينغ.