في الذكرى الـ50 لمقتله.. إليكم 5 أمور لم تعرفوها عن مارتن لوثر كينغ
إليكم 5 أمور لم تعرفوها عن مارتن لوثر كينغ
العالم
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 07:29 (GMT +0400).
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هو أصغر رجل يفوز بجائزة نوبل للسلام وأول أمريكي من أصول أفريقية يحصل على تسمية “رجل العام” من مجلة "تايم".. هذا هو مارتن لوثر كينغ.
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