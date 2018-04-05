ما الذي حصل خلال شهر من تسميم سكريبال وابنته؟
ما الذي حصل خلال شهر من تسميم سكريبال وابنته؟
العالم
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دعت روسيا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي المفترض عقده مساء الخميس، في محاولة لتخفيف اتهامات بريطانيا نحوها بتحميلها مسؤولية تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس/آذار الماضي. وأتت دعوة موسكو للاجتماع بعد سحب بريطانيا لادعاء من علمائها بان روسيا هي المتهمة بالهجوم، حيث من المتوقع أن تحرص روسيا على إحراج بريطانيا أمام حلفائها الدوليين. وبعد شهر من تعرّض سكريبال وابنته لمحاولة الاغتيال بغاز للأعصاب في مدينة سالزبيري البريطانية، تستمر كل من روسيا وبريطانيا بمواجهة علنية بتحميل كل طرف الأخر المسؤولية للهجوم.
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