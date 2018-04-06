شاهد.. لحظة سقوط رافعة عملاقة في فلوريدا

شاهد.. لحظة سقوط رافعة عملاقة في فلوريدا

العالم
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةحوادث
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الرافعة وقعت أثناء تواجد عدد من العمال في موقع بناء مقر جديد للشرطة في سان بطرسبرغ بفلوريدا.

(CNN)-- سقطت رافعة عملاقة في موقع بناء مقر جديد للشرطة في سان بطرسبرغ، بفلوريدا، خلال وجود عدد من العمال في الموقع.
 

أمريكاالشرطة الأمريكيةحوادث