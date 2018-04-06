(CNN)-- سقطت رافعة عملاقة في موقع بناء مقر جديد للشرطة في سان بطرسبرغ، بفلوريدا، خلال وجود عدد من العمال في الموقع.
شاهد.. لحظة سقوط رافعة عملاقة في فلوريدا
شاهد.. لحظة سقوط رافعة عملاقة في فلوريدا
العالم
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
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الرافعة وقعت أثناء تواجد عدد من العمال في موقع بناء مقر جديد للشرطة في سان بطرسبرغ بفلوريدا.
(CNN)-- سقطت رافعة عملاقة في موقع بناء مقر جديد للشرطة في سان بطرسبرغ، بفلوريدا، خلال وجود عدد من العمال في الموقع.
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