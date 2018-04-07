شاهد.. فيسبوك سيشهد تغييرات جذرية قريباً!

شاهد.. فيسبوك سيشهد تغييرات جذرية قريباً!

العالم
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
فيسبوكوسائل التواصل الاجتماعيوسائل التواصلالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامب
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سيتعين على كل من يرغب في عرض إعلانات سياسية تأكيد هويته وموقعه وأن تحصل على تفويض فيسبوك.

(CNN)-- كشف موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن فرض قواعد جديدة على الراغبين في نشر إعلانات سياسية في الموقع.

 

فيسبوكوسائل التواصل الاجتماعيوسائل التواصلالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامبتكنولوجيا