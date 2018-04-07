شاهد.. فيسبوك سيشهد تغييرات جذرية قريباً!

(CNN)-- كشف موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن فرض قواعد جديدة على الراغبين في نشر إعلانات سياسية في الموقع.
سيتعين على كل من يرغب في عرض إعلانات سياسية تأكيد هويته وموقعه وأن تحصل على تفويض فيسبوك.
(CNN)-- كشف موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن فرض قواعد جديدة على الراغبين في نشر إعلانات سياسية في الموقع.
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