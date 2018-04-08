(CNN)-- نشرت شرطة نيويورك هذا الفيديو الذي يظهر ساهيد فاسيل قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، حيث اعتقد الضباط أن فاسيل مسلّح، لكن تبين لاحقاً أنه يحمل أنبوباً من فضة.
شاهد.. رجل أسود يلقى حتفه برصاص شرطة نيويورك لتلويحه بأنبوب
رجل يلقى حتفه برصاص الشرطة لتلويحه بأنبوب
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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بحسب الشرطة، فإن فاسيل اتخذ وضعية إطلاق نار عندما رأى الضباط.
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