شاهد.. رجل أسود يلقى حتفه برصاص شرطة نيويورك لتلويحه بأنبوب

رجل يلقى حتفه برصاص الشرطة لتلويحه بأنبوب

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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بحسب الشرطة، فإن فاسيل اتخذ وضعية إطلاق نار عندما رأى الضباط.

(CNN)-- نشرت شرطة نيويورك هذا الفيديو الذي يظهر ساهيد فاسيل قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، حيث اعتقد الضباط أن فاسيل مسلّح، لكن تبين لاحقاً أنه يحمل أنبوباً من فضة.