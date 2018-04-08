شاهد.. رجل أسود يلقى حتفه برصاص شرطة نيويورك لتلويحه بأنبوب

(CNN)-- نشرت شرطة نيويورك هذا الفيديو الذي يظهر ساهيد فاسيل قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، حيث اعتقد الضباط أن فاسيل مسلّح، لكن تبين لاحقاً أنه يحمل أنبوباً من فضة.