هذه تفاصيل حادثة مقتل شخص في حريق بـ”برج ترامب” 

1:22

أكد مسؤولو مدينة نيويورك مقتل شخص في الحريق الذي شب بناطحة السحاب “برج ترامب” يوم أمس هنا في وسط منهاتن. أنتم تنظرون إلى هذا الفيديو الذي يظهر الدخان والنيران الخارجة من "برج ترامب"، في الطابق الخمسين.