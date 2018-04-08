هذه تفاصيل حادثة مقتل شخص في حريق بـ”برج ترامب” 

هذه تفاصيل حادثة مقتل شخص في حريق ببرج ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكانيويورك
1:22

أكد مسؤولو مدينة نيويورك مقتل شخص في الحريق الذي شب بناطحة السحاب “برج ترامب” يوم أمس هنا في وسط منهاتن. أنتم تنظرون إلى هذا الفيديو الذي يظهر الدخان والنيران الخارجة من "برج ترامب"، في الطابق الخمسين. 

دونالد ترامبأمريكانيويورك