(CNN)-- تم تجنب وقوع كارثة فى شرق الهند بعد أن سار قطار يحمل قرابة ألف راكب بسرعة عالية لعدة كيلومترات قبل أن يوقف باستخدام مكابح الطوارئ من قبل طاقم السكك الحديدية. ويظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي القطار، الذي كان متجهاً من ولاية غوجارات الغربية إلى ولاية أوديشا في الشرق، وهو يتحرك مسرعًا عبر المحطات بينما كان المتفرجون والمارة يصرخون دون جدوى.
شاهد.. تفادي كارثة بعد فقدان السيطرة على قطار بالهند
تفادي كارثة بعد فقدان السيطرة على قطار بالهند
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
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توقف القطار في النهاية بعد أن وضع عمال السكك الحديدية ألواح خشبية على القضبان.
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