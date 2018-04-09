شاهد.. اليابان تستعرض عضلاتها وتكشف عن أول وحدة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

استعرضت اليابان عضلاتها في مسيرة عسكرية، السبت، كاشفة عن فرقة خاصة جديدة برمائية، حيث أجرى 1500 شخص من أفراد الوحدة الجديدة تدريبات عامة، تحاكي استعادة جزيرة يابانية من جيش مهاجم. يذكر أن هذه الفرقة تعتبر الأولى من نوعها لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.