(CNN)-- لقي مالايقل عن 41 شخصًا مصرعهم خلال أيام جراء تناول خمور محلية سامة منتجة بشكل غير قانوني في إندونيسيا.
اندونيسيا.. عشرات الوفيات جراء تناول خمور فاسدة
اندونيسيا.. عشرات الوفيات بسبب خمور فاسدة
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 11 ابريل/نيسان 2018; 05:20 (GMT +0400).
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وبحسب السلطات وصل عشرات المرضى إلى مستشفيات محلية منذ الأسبوع الماضي من بينهم عدد من الحالات الحرجة.
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