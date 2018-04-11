اندونيسيا.. عشرات الوفيات جراء تناول خمور فاسدة

اندونيسيا.. عشرات الوفيات بسبب خمور فاسدة

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 11 ابريل/نيسان 2018; 05:20 (GMT +0400).
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وبحسب السلطات وصل عشرات المرضى إلى مستشفيات محلية منذ الأسبوع الماضي من بينهم عدد من الحالات الحرجة.

(CNN)-- لقي مالايقل عن 41 شخصًا مصرعهم خلال أيام جراء تناول خمور محلية سامة منتجة بشكل غير قانوني في إندونيسيا.

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