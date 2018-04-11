ترامب يمزح حول تعدد الاستقالات في البيت الأبيض

ترامب يمزح حول تعدد الاستقالات بالبيت الأبيض

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
دونالد ترامبالبيت الأبيضأمريكا
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تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مازحاً حول سلسلة الاستقالات الأخيرة

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مازحاً حول سلسلة الاستقالات الأخيرة، أثناء استقباله فريق البطولة الوطنية لكرة القدم لعام 2018، ألاباما كريمسون تايد، في البيت الأبيض.

دونالد ترامبالبيت الأبيضأمريكا