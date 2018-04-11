ترامب يمزح حول تعدد الاستقالات في البيت الأبيض

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مازحاً حول سلسلة الاستقالات الأخيرة، أثناء استقباله فريق البطولة الوطنية لكرة القدم لعام 2018، ألاباما كريمسون تايد، في البيت الأبيض.