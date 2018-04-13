شاهد.. حريق هائل يشب بأكثر من 19 ألف فدان بأمريكا!
حريق هائل يشب بأكثر من 19 ألف فدان بأمريكا!
العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
0:51
حريق هائل في مقاطعة ديوي بأوكلاهوما الأمريكية على مساحة 19 ألف فدان
حريق هائل في مقاطعة ديوي بأوكلاهوما الأمريكية على مساحة 19 ألف فدان
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