شاهد.. حريق هائل يشب بأكثر من 19 ألف فدان بأمريكا!

حريق هائل يشب بأكثر من 19 ألف فدان بأمريكا!

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
حرائقأمريكا
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حريق هائل في مقاطعة ديوي بأوكلاهوما الأمريكية على مساحة 19 ألف فدان

حرائقأمريكا