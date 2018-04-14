(CNN)-- أشعلت حادثة اغتصاب وقتل طفلة مسلمة كانت تبلغ من العمر 8 أعوام الغضب في الهند. ورغم أن جثة الطفلة وجدت في غابة بمقاطعة كاثوا المعزولة في جبال الهمالايا في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن التفاصيل المروّعة التي ظهرت في أعقاب التحقيق الذي أجرته الشرطة هذا الشهر جذبت اهتمامًا على مستوى البلاد.
شاهد.. اغتصاب وقتل طفلة في الـ8 من العمر يشعل غضباً بالهند
شاهد.. اغتصاب وقتل طفلة يشعل غضباً بالهند
العالم
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
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الشرطة تقول إن الطفلة اختُطفت بينما كانت ترعى الخيول في مرج.
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