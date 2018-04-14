شاهد.. اغتصاب وقتل طفلة في الـ8 من العمر يشعل غضباً بالهند

(CNN)-- أشعلت حادثة اغتصاب وقتل طفلة مسلمة كانت تبلغ من العمر 8 أعوام الغضب في الهند. ورغم أن جثة الطفلة وجدت في غابة بمقاطعة كاثوا المعزولة في جبال الهمالايا في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن التفاصيل المروّعة التي ظهرت في أعقاب التحقيق الذي أجرته الشرطة هذا الشهر جذبت اهتمامًا على مستوى البلاد.