شاهد.. اغتصاب وقتل طفلة في الـ8 من العمر يشعل غضباً بالهند

شاهد.. اغتصاب وقتل طفلة يشعل غضباً بالهند

العالم
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
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الشرطة تقول إن الطفلة اختُطفت بينما كانت ترعى الخيول في مرج.

(CNN)-- أشعلت حادثة اغتصاب وقتل طفلة مسلمة كانت تبلغ من العمر 8 أعوام الغضب في الهند. ورغم أن جثة الطفلة وجدت في غابة بمقاطعة كاثوا المعزولة في جبال الهمالايا في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن التفاصيل المروّعة التي ظهرت في أعقاب التحقيق الذي أجرته الشرطة هذا الشهر جذبت اهتمامًا على مستوى البلاد.

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