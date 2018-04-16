شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم آلاف الهكتارات بأستراليا

حرائق ضخمة تلتهم آلاف الهكتارات بأستراليا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
حرائق الغاباتأسترالياحوادث
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اندلعت حرائق ضخمة في غابات في ضواحي سيدني الجنوبية الغربية.

(CNN)-- اندلعت حرائق ضخمة في غابات بمدينة سيدني الأسترالية، في حين تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران والحد من انتشارها.

حرائق الغاباتأسترالياحوادث