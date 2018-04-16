(CNN)-- اندلعت حرائق ضخمة في غابات بمدينة سيدني الأسترالية، في حين تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران والحد من انتشارها.
شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم آلاف الهكتارات بأستراليا
حرائق ضخمة تلتهم آلاف الهكتارات بأستراليا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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اندلعت حرائق ضخمة في غابات في ضواحي سيدني الجنوبية الغربية.
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