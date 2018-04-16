مفوض حقوق الإنسان لـCNN: أفضل الاستقالة على تقديم تنازلات

(CNN)-- بيّن زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مقابلة لـCNN، الأسباب التي ستدفعه للاستقالة من منصبه مفضلا ذلك على تقديم تنازلات بشأن حقوق الإنسان.