(CNN)-- بيّن زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مقابلة لـCNN، الأسباب التي ستدفعه للاستقالة من منصبه مفضلا ذلك على تقديم تنازلات بشأن حقوق الإنسان.
مفوض حقوق الإنسان لـCNN: أفضل الاستقالة على تقديم تنازلات
زيد بن رعد: أفضل الاستقالة على تقديم تنازلات
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
1:18
زيد بن رعد يبين الأسباب التي ستدفعه للاستقالة من منصبه.
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