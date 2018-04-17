نائب المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة: نسهّل دخول المراقبين إلى دوما “بقدر المستطاع”

(CNN)-- حصلت CNN على فيديو لتعليقات بخصوص الأوضاع في سوريا من ديميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة. بوليانسكي قال لإعلاميين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن موسكو تسهّل دخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى دوما “بقدر المستطاع“. وفي ما يلي تعليقات النائب للإعلاميين.

مراسلة: ما هي مشكلتهم (منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية) في الوصول؟

النائب: نحن بحاجة للتحقق من ذلك، لا توجد عقبات أمامهم على الإطلاق.

مراسلة: هل يسهّل الروس والسوريون زيارتهم؟

(ضوضاء خلفية تُعيق سماع إجابته).

مراسلة: أنا آسفة، آسفة، لم أستطع سماعك.

النائب: نحن نسهل وصولهم قدر الإمكان، لسنا نحن من يطلب تصريح الأمم المتحدة وأسباب مجلس الأمن.

مراسلة: إذاً لماذا لا يستطيعون الدخول؟

النائب: اسأليهم.

مراسلة أُخرى: كيف قال أحد نواب وزرائكم إنهم مُنعوا لأنه لم يكن هناك تصريح من أمن الأمم المتحدة؟

النائب: نحن بحاجة إلى التحقق من ذلك، لأنه من الغريب جداً بالنسبة لنا أن نطالب بتصريح من مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، وأعتقد أن هناك الكثير من سوء الفهم.

مراسلة: هل روسيا توفر الأمن لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية؟ روسيا وسوريا؟

النائب: بالتأكيد، روسيا وسوريا.