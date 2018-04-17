شاهد.. إزالة تمثال طبيب أثار الجدل لسنوات في أمريكا

إزالة تمثال طبيب أثار الجدل لسنوات في أمريكا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و5 دقائق.
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عُرف عن سيمز استخدام النساء الأمريكيات من أصل أفريقي المستعبدات، في تجاربه الطبية دون التخدير.

(CNN)-- قامت السلطات في مدينة نيويورك بإزالة تمثال الطبيب ماريون سيمز، المثير للجدل من حديقة سنترال بارك في منهاتن.

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