(CNN)-- قامت السلطات في مدينة نيويورك بإزالة تمثال الطبيب ماريون سيمز، المثير للجدل من حديقة سنترال بارك في منهاتن.
شاهد.. إزالة تمثال طبيب أثار الجدل لسنوات في أمريكا
إزالة تمثال طبيب أثار الجدل لسنوات في أمريكا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و5 دقائق.
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عُرف عن سيمز استخدام النساء الأمريكيات من أصل أفريقي المستعبدات، في تجاربه الطبية دون التخدير.
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