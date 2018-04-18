شاهد كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع شاب عارٍ!

شاهد كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع شاب عارٍ!

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 05:58 (GMT +0400).
أمريكاحوادثحوادث أمنية
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فيديو يظهر طالب من جامعة هارفارد يتعرض للضرب واللكم من قبل الشرطة قبل أن يقتاد الى السجن

(CNN)--قالت شرطة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إن الضباط استجابوا  لتقارير تفيد بوجود رجل عارٍ يقف في تقاطع مزدحم.

أمريكاحوادثحوادث أمنية