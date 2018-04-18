(CNN)--قالت شرطة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إن الضباط استجابوا لتقارير تفيد بوجود رجل عارٍ يقف في تقاطع مزدحم.
شاهد كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع شاب عارٍ!
شاهد كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع شاب عارٍ!
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 05:58 (GMT +0400).
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فيديو يظهر طالب من جامعة هارفارد يتعرض للضرب واللكم من قبل الشرطة قبل أن يقتاد الى السجن
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