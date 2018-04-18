ممثلة إباحية تدعي تعرضها للتهديد حتى "لا تفضح" ترامب

ممثلة إباحية تدعي تعرضها للتهديد بسبب ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكية
1:18

دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، تزعم أنها مارست الجنس مع دونالد ترامب في 2006.

(CNN)-- ظهرت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مقابلة على شبكة ABC، حيث أصدرت صورة مرسومة لرجل تقول إنه هددها في عام 2011 حتى لا تكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكية