ممثلة إباحية تدعي تعرضها للتهديد حتى "لا تفضح" ترامب

(CNN)-- ظهرت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مقابلة على شبكة ABC، حيث أصدرت صورة مرسومة لرجل تقول إنه هددها في عام 2011 حتى لا تكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.