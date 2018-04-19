أجرى الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي، في مضيق تايوان.
شاهد.. مناورات صينية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان
مناورات صينية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام صينية طائرات مروحية تطلق صواريخ وسفن حربية تجوب البحر.
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