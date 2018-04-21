وفاة أحد أشهر موسيقيي "الدي جي" في عُمان

وفاة أحد أشهر موسيقيي "الدي جي" في عُمان

العالم
آخر تحديث السبت, 21 ابريل/نيسان 2018; 09:46 (GMT +0400).
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اسمه الحقيقي هو تيم بيرغلينغ

توفي الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أفيتشي" عن عمر يناهز 28 عاماً بالعاصمة العُمانية مسقط.

 