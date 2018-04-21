وفاة أحد أشهر موسيقيي "الدي جي" في عُمان

توفي الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أفيتشي" عن عمر يناهز 28 عاماً بالعاصمة العُمانية مسقط.
اسمه الحقيقي هو تيم بيرغلينغ
توفي الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أفيتشي" عن عمر يناهز 28 عاماً بالعاصمة العُمانية مسقط.
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