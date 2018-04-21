شاهد.. غضب في إيران بعد اعتداء "شرطة الأخلاق" على سيدة

(CNN)-- ندد نائب رئيس الوزراء الإيراني لشؤون المرأة بشدة بإجراء من قبل إحدى السيدات في “الشرطة الأخلاقية” في إيران على سيدة من العامة. والتقط فيديو للحادثة بكاميرا هاتف متحرك، ولاقى المقطع رواجاً كبيراً بعد نشره على الإنترنت. المقطع يظهر عدداً من أفراد الشرطة الأخلاقيّة وهم يواجهون سيدة ترتدي وشاحاً لم تضعه بشكل ساتر كلياً على رأسها.