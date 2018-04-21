(CNN)-- ندد نائب رئيس الوزراء الإيراني لشؤون المرأة بشدة بإجراء من قبل إحدى السيدات في “الشرطة الأخلاقية” في إيران على سيدة من العامة. والتقط فيديو للحادثة بكاميرا هاتف متحرك، ولاقى المقطع رواجاً كبيراً بعد نشره على الإنترنت. المقطع يظهر عدداً من أفراد الشرطة الأخلاقيّة وهم يواجهون سيدة ترتدي وشاحاً لم تضعه بشكل ساتر كلياً على رأسها.
شاهد.. غضب في إيران بعد اعتداء "شرطة الأخلاق" على سيدة
غضب في إيران بعد اعتداء شرطة الأخلاق على سيدة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
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المقطع يظهر عدداً من أفراد الشرطة الأخلاقيّة وهم يواجهون سيدة ترتدي وشاحاً لم تضعه بشكل ساتر كلياً.
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