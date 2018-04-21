كيف استقبل إعلان بيونغ يانغ وقف التجارب النووية؟

رحبت كوريا الجنوبية اليوم السبت، بإعلان جارتها الشمالية، وقف تجاربها النووية، الأمر الذي يمهد لوضع حد للتوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات.
الآلاف من المواطنين في كوريا الجنوبية تابعوا بشغف إعلان بيونغ يانغ
رحبت كوريا الجنوبية اليوم السبت، بإعلان جارتها الشمالية، وقف تجاربها النووية، الأمر الذي يمهد لوضع حد للتوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات.
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