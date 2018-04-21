كيف استقبل إعلان بيونغ يانغ وقف التجارب النووية؟

ترحيب بإعلان بيونغ يانغ وقف التجارب النووية

العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةأمريكاأسلحة نوويةالبرنامج النووي
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الآلاف من المواطنين في كوريا الجنوبية تابعوا بشغف إعلان بيونغ يانغ

رحبت كوريا الجنوبية اليوم السبت، بإعلان جارتها الشمالية، وقف تجاربها النووية، الأمر الذي يمهد لوضع حد للتوتر القائم في شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات.

 

كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةأمريكاأسلحة نوويةالبرنامج النووي