دهس في تورونتو.. الشرطة الكندية تحتجز المشتبه به

(CNN)-- اصطدمت شاحنة بيضاء بمشاة في شارع مزدحم شمال وسط مدينة تورونتو بكندا، الاثنين، وفقاً لما ذكرته شرطة المدينة.
وقال غاري لونغ، المندوب الإعلامي لشرطة تورونتو، لـCNN إن “المشتبه به في الحجز وأن الشاحنة موجودة“.
وأكد ستيفن باول، رئيس الدفاع المدني “تورنتو فاير“، أن هناك العديد من الإصابات. وقال باول إن هناك تواجد كبير لأفراد الشرطة في تورنتو.
وقع الحادث في منطقة نورث يورك عند تقاطع شارع يونغ وشارع فينش، وفقاً لما ذكرته الشرطة.
وتعالج الطواقم الطبية في تورنتو العديد من المصابين، وفقاً لكيم ماكينون، المشرف على المسعفين في تورنتو. وقالت الشرطة إن عدد الإصابات لم يعرف بعد.
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