(CNN)-- أنجبت دوقة كامبردج وزوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون، طفلها الثالث بمستشفى سانت ماري في لندن، ليكون بذلك الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقيه الأمير جورج والأميرة شارلوت.
شاهد.. ما الذي يمكن توقعه بعد ولادة طفل ملكي ببريطانيا؟
ما يمكن توقعه بعد ولادة طفل ملكي ببريطانيا؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و5 دقائق.
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المولود الجديد هو الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقيه الأمير جورج والأميرة شارلوت.
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