شاهد.. ما الذي يمكن توقعه بعد ولادة طفل ملكي ببريطانيا؟

(CNN)-- أنجبت دوقة كامبردج وزوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون، طفلها الثالث بمستشفى سانت ماري في لندن، ليكون بذلك الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقيه الأمير جورج والأميرة شارلوت.