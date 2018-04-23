(CNN)-- تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة وجيزة في نهاية احتفال استقباله بقاعدة أندروز الجوية، حيث قال إن “الزيارة مهمة نظراً لبيئتنا الحالية.”
شاهد.. هذا ما قاله ماكرون في “زيارة مهمة” للقاء ترامب
هذا ما قاله ماكرون في زيارة مهمة للقاء ترامب
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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ماكرون قال إن “الزيارة مهمة نظراً لبيئتنا الحالية" أثناء خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية.
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