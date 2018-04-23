شاهد.. هذا ما قاله ماكرون في “زيارة مهمة” للقاء ترامب

هذا ما قاله ماكرون في زيارة مهمة للقاء ترامب

العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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ماكرون قال إن “الزيارة مهمة نظراً لبيئتنا الحالية" أثناء خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية.

(CNN)-- تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة وجيزة في نهاية احتفال استقباله بقاعدة أندروز الجوية، حيث قال إن “الزيارة مهمة نظراً لبيئتنا الحالية.”