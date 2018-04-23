شاهد.. هذا ما قاله ماكرون في “زيارة مهمة” للقاء ترامب

(CNN)-- تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة وجيزة في نهاية احتفال استقباله بقاعدة أندروز الجوية، حيث قال إن “الزيارة مهمة نظراً لبيئتنا الحالية.”