فيديو يظهر ما يبدو أنها مواجهة بين مسلح وشرطة تورونتو

(CNN)-- الفيديو التالي يظهر ما يبدو أنها مواجهة بين مسلح وضابط شرطة بالقرب من موقع الدهس في تورونتو. ويظهر في الفيديو المسلح وهو يشير بمسدس على ما يبدو باتجاه ضابط الشرطة، الذي كان يطلب منه الاستلقاء على الأرض. يذكر أن شبكة CNN لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من أن الشخص الظاهر في الفيديو هو من كان يقود الشاحنة التي دهست مشاة في المدينة.