شاهد.. ترامب يهدد إيران ويصف زعيم كوريا الشمالية بـ"الشريف"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه مشاكل كبرى في حال إعادة تشغيل برنامجها النووي، وذلك أثناء كلمة ألقاها في حفل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض. من جانب آخر، قال الرئيس ترامب إن اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن كيم جونغ أون “رجل شريف” على حد تعبيره. أما عند توجيه سؤال له عما إذا كان سيعفي محاميه مايكل كوهين، رد الرئيس الأمريكي بأنه “سؤال غبي"