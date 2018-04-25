(CNN)-- لم تجدِ العقوبات الدولية ولا عروض المناقشات ولا حتى التهديدات بالحرب في تهدئة نهج زعيم كوريا الشمالية، لكن في الأول من يناير لعام 2018 تغير كل شيء. إذ قال كيم جونغ أون إنه وصل إلى هدفه بالقدرة على ضرب الأراضي الأمريكية بصاروخ يحمل رأساً نووياً. استراتيجيته تغيرت بشكل درامي، مرسلاً رياضيين ووفوداً وحتى شقيقته إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في كوريا الجنوبية. ثم التقى بعد ذلك بقادة العالم لأول مرة منذ استلامه للسلطة، ليتحول من شخص منبوذ عالمياً إلى الرجل الذي يجب لقاؤه.
من منبوذ إلى قائد يجب لقاؤه.. كل ما يجب معرفته عن كيم جونغ أون
كيم جونغ أون.. من منبوذ إلى قائد يجب لقاؤه
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
1:50
لم تجدِ العقوبات ولا التهديدات في تهدئة نهج كيم، لكن في الأول من يناير لعام 2018 تغير كل شيء.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.