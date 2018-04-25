من منبوذ إلى قائد يجب لقاؤه.. كل ما يجب معرفته عن كيم جونغ أون

(CNN)-- لم تجدِ العقوبات الدولية ولا عروض المناقشات ولا حتى التهديدات بالحرب في تهدئة نهج زعيم كوريا الشمالية، لكن في الأول من يناير لعام 2018 تغير كل شيء. إذ قال كيم جونغ أون إنه وصل إلى هدفه بالقدرة على ضرب الأراضي الأمريكية بصاروخ يحمل رأساً نووياً. استراتيجيته تغيرت بشكل درامي، مرسلاً رياضيين ووفوداً وحتى شقيقته إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في كوريا الجنوبية. ثم التقى بعد ذلك بقادة العالم لأول مرة منذ استلامه للسلطة، ليتحول من شخص منبوذ عالمياً إلى الرجل الذي يجب لقاؤه.