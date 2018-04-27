شاهد.. حراس زعيم كوريا الشمالية يركضون حول سيارته

(CNN)-- خلال توجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الى عقد الجلسة الأولى لقمة تجمعه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، شوهد عدد من الحراس وهم يركضون حول سيارة سوداء، تقل زعيم كوريا الشمالية.