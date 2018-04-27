شاهد.. حراس زعيم كوريا الشمالية يركضون حول سيارته

حراس زعيم كوريا الشمالية يركضون حول سيارته

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون
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شوهد عدد من الحراس وهم يركضون حول سيارة سوداء، تقل زعيم كوريا الشمالية.

(CNN)-- خلال توجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الى عقد الجلسة الأولى لقمة تجمعه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، شوهد عدد من الحراس وهم يركضون حول سيارة سوداء، تقل زعيم كوريا الشمالية.

 

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون