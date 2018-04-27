شاهد.. الكوريتان تتعهدان بالعمل على “إنهاء الحرب” في 2018

الكوريتان تتعهدان بالعمل على “إنهاء الحرب”

العالم
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةالترسانة النووية
1:23

أكد بيان صادر عن رئيسي الكوريتين الاتفاق على العمل من أجل إنهاء الحرب.

(CNN)-- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، الاتفاق على العمل من أجل إنهاء الحرب بين بلديهما هذا العام، والذي يصادف مرور 65 عاماً على اتفاقية الهدنة بين البلدين.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةالترسانة النووية