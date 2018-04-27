(CNN)-- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، الاتفاق على العمل من أجل إنهاء الحرب بين بلديهما هذا العام، والذي يصادف مرور 65 عاماً على اتفاقية الهدنة بين البلدين.
شاهد.. الكوريتان تتعهدان بالعمل على “إنهاء الحرب” في 2018
الكوريتان تتعهدان بالعمل على “إنهاء الحرب”
العالم
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:23
أكد بيان صادر عن رئيسي الكوريتين الاتفاق على العمل من أجل إنهاء الحرب.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.