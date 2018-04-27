شاهد.. الكوريتان تتعهدان بالعمل على “إنهاء الحرب” في 2018

(CNN)-- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، الاتفاق على العمل من أجل إنهاء الحرب بين بلديهما هذا العام، والذي يصادف مرور 65 عاماً على اتفاقية الهدنة بين البلدين.