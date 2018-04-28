شاهد ماحدث خلال بث مباشر حول فيضانات بأمريكا!

شاهد ماحدث خلال بث مباشر حول فيضانات بأمريكا!

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
أمريكاكوارثكوارث طبيعية
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تمكن رجال الانقاذ من سحب أحد هواة ركوب قوارب الكاياك علق في نهر فرو.

(CNN)-- خلال تغطية مباشرة على الهواء حول فيضانات ضربت ولاية كارولينا الشمالية، حدث أمر غير متوقع إذ التقطت الكاميرا لحظة انقاذ رياضي حاصره الحطام في مياه نهر هائج.

أمريكاكوارثكوارث طبيعية