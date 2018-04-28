(CNN)-- خلال تغطية مباشرة على الهواء حول فيضانات ضربت ولاية كارولينا الشمالية، حدث أمر غير متوقع إذ التقطت الكاميرا لحظة انقاذ رياضي حاصره الحطام في مياه نهر هائج.
شاهد ماحدث خلال بث مباشر حول فيضانات بأمريكا!
شاهد ماحدث خلال بث مباشر حول فيضانات بأمريكا!
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
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تمكن رجال الانقاذ من سحب أحد هواة ركوب قوارب الكاياك علق في نهر فرو.
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