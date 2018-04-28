شاهد ماحدث خلال بث مباشر حول فيضانات بأمريكا!

(CNN)-- خلال تغطية مباشرة على الهواء حول فيضانات ضربت ولاية كارولينا الشمالية، حدث أمر غير متوقع إذ التقطت الكاميرا لحظة انقاذ رياضي حاصره الحطام في مياه نهر هائج.