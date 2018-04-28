كيف انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين؟
كيف انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين؟
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
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تعهدت كل من كوريا الشمالية والجنوبية بإنهاء الحرب الكورية هذا العام. تشرح شبكتنا في هذا الفيديو كيف بدأت هذه الحرب قبل أكثر من 60 عاماً.
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