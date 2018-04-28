كيف انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين؟

كيف انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين؟

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونالحرب الكورية
1:36

تعهدت كل من كوريا الشمالية والجنوبية بإنهاء الحرب الكورية هذا العام. تشرح شبكتنا في هذا الفيديو كيف بدأت هذه الحرب قبل أكثر من 60 عاماً.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونالحرب الكورية