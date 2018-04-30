(CNN)-- فيديو يظهر آثار انفجارين متتاليين أسفرا عن مقتل 29 شخصا بينهم 8 صحفيين، وإصابة 45 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية، الاثنين. ووقع الانفجارين بالقرب من مقرات حكومية والسفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان
آثار الانفجارات التي قتلت العشرات بأفغانستان
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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قالت السلطات الأفغانية إن الانفجار الأول وقع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة شاشداراك.
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