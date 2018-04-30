شاهد.. آثار الانفجارات التي أودت بحياة 29 شخصاً بينهم 8 صحفيين في أفغانستان

آثار الانفجارات التي قتلت العشرات بأفغانستان

العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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قالت السلطات الأفغانية إن الانفجار الأول وقع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة شاشداراك.

(CNN)-- فيديو يظهر آثار انفجارين متتاليين أسفرا عن مقتل 29 شخصا بينهم 8 صحفيين، وإصابة 45 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية، الاثنين. ووقع الانفجارين بالقرب من مقرات حكومية والسفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).