مأساة لا توصف.. الاعتداء جنسياً وقتل طفلة بعمر عام في تشيلي

الاعتداء جنسياً وقتل طفلة بعمر عام في تشيلي

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
تشيلياعتداءات جنسيةأطفالمظاهرات
0:45

الحادثة المأساوية أشعلت الغضب في البلاد وأدت إلى اندلاع مظاهرات.

(CNN)-- تعرضت طفلة في عامها الأول من العمر إلى الاعتداء الجنسي والقتل في تشيلي. الجاني على الطفلة، ، واسمها أمبار، هو شريك والدتها، الذي عمد إلى قتل الصغيرة بعد انتهائه من الاعتداء عليها.

تشيلياعتداءات جنسيةأطفالمظاهرات