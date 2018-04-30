(CNN)-- تعرضت طفلة في عامها الأول من العمر إلى الاعتداء الجنسي والقتل في تشيلي. الجاني على الطفلة، ، واسمها أمبار، هو شريك والدتها، الذي عمد إلى قتل الصغيرة بعد انتهائه من الاعتداء عليها.
مأساة لا توصف.. الاعتداء جنسياً وقتل طفلة بعمر عام في تشيلي
الاعتداء جنسياً وقتل طفلة بعمر عام في تشيلي
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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الحادثة المأساوية أشعلت الغضب في البلاد وأدت إلى اندلاع مظاهرات.
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