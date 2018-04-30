مأساة لا توصف.. الاعتداء جنسياً وقتل طفلة بعمر عام في تشيلي

(CNN)-- تعرضت طفلة في عامها الأول من العمر إلى الاعتداء الجنسي والقتل في تشيلي. الجاني على الطفلة، ، واسمها أمبار، هو شريك والدتها، الذي عمد إلى قتل الصغيرة بعد انتهائه من الاعتداء عليها.