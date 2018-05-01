شاهد.. الآلاف يتظاهرون فى أرمينيا دعما لزعيم المعارضة

(CNN)-- استقبل آلاف المحتجين زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان فى وسط يريفان، بعد تصويت في البرلمان أفضى لرفض مساعيه لشغل منصب رئيس الوزراء مؤقت، فى حين طالب باشينيان من الجماهير مواصلة الاحتجاج، داعياً الى إضراب.

وتجمعت حشود ضخمة فى ساحة الجمهورية ومحيطها فى العاصمة حيث رفعوا أعلام بلدهم ورددوا هتافات مؤيدة لباشينيان.