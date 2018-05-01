(CNN)-- انهار مبنى في مدينة ساو باولو البرازيلية خلال محاولة رجال الإطفاء السيطرة على حريق نشب داخله.
شاهد.. لحظة انهيار مبنى التهمته النيران بالبرازيل
شاهد.. انهيار مبنى التهمته النيران بالبرازيل
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 01 مايو/أيار 2018; 07:20 (GMT +0400).
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حريق هائل اندلع في مبنى بمدينة ساو باولو البرازيلية.
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