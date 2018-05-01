شاهد.. لحظة انهيار مبنى التهمته النيران بالبرازيل

شاهد.. انهيار مبنى التهمته النيران بالبرازيل

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 01 مايو/أيار 2018; 07:20 (GMT +0400).
البرازيلحرائقحوادث
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حريق هائل اندلع في مبنى بمدينة ساو باولو البرازيلية.

(CNN)-- انهار مبنى في مدينة ساو باولو البرازيلية خلال محاولة رجال الإطفاء السيطرة على حريق نشب داخله.

البرازيلحرائقحوادث