(CNN)-- بعيدة المنال للأجانب، كانت مدينة شيخاني موطناً لأحد مرافق الأسلحة الكيمياوية الأكثر سرية في الاتحاد السوفياتي. هذا هو المكان الذي اختبر فيه علماء سوفييت تجربة غاز VX وغيرها من السموم، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى تطوير مادة نوفيتشوك، وهو السم المستخدم في الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
شيخاني.. هنا يصنع الروس أسلحتهم الكيماوية
شيخاني.. هنا يصنع الروس أسلحتهم الكيماوية
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 01 مايو/أيار 2018; 01:59 (GMT +0400).
2:15
مركز أبحاث الأسلحة الكيماوية في شيخاني كان يوماً ما المركز الأساسي لتطوير الغازات السامة السوفييتية.
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