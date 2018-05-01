شاهد.. كوريا الجنوبية تفكك مكبرات صوت على الحدود مع جارتها الشمالية

سيؤول تفكك مكبرات على الحدود مع بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشمالية
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منذ عام 2016، بثت كوريا الجنوبية مواد ترويجية وموسيقى بشكل منتظم إلى جارتها الشمالية عبر المكبرات.

(CNN)-- تفكك كوريا الجنوبية ترسانة من مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الشمالية، والتي استخدمت لسنوات في إذاعة مواد ترويجية وموسيقى إلى كوريا الشمالية.

كوريا الجنوبيةكوريا الشمالية