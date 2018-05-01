(CNN)-- تفكك كوريا الجنوبية ترسانة من مكبرات الصوت على طول الحدود مع جارتها الشمالية، والتي استخدمت لسنوات في إذاعة مواد ترويجية وموسيقى إلى كوريا الشمالية.
شاهد.. كوريا الجنوبية تفكك مكبرات صوت على الحدود مع جارتها الشمالية
سيؤول تفكك مكبرات على الحدود مع بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
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منذ عام 2016، بثت كوريا الجنوبية مواد ترويجية وموسيقى بشكل منتظم إلى جارتها الشمالية عبر المكبرات.
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