شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية أمريكية

شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة أمريكية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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1:52

وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 بالقرب من مطار سافانا هيلتون هيد الدولي، وفقاً للمتحدث باسم المطار.

(CNN)-- أعلن مسؤولون في مطار بمدينة سافانا عن تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء.

 

 

أمريكاحوادثحوادث طيرانالجيش الأمريكي