شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية أمريكية

(CNN)-- أعلن مسؤولون في مطار بمدينة سافانا عن تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء.
وتحطمت الطائرة وهي من طراز C-130 بالقرب من مطار سافانا هيلتون هيد الدولي، وفقاً للمتحدث باسم المطار.
(CNN)-- أعلن مسؤولون في مطار بمدينة سافانا عن تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا، اليوم الأربعاء.
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